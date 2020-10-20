Супермодель Белла Хадид игриво оголила грудь в откровенной фотосессии



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24-летняя модель Белла Хадид похвасталась отличным чувством стиля instagram.com/bellahadid/

Звезда выбрала наряд с акцентом на обнаженной груди

Американская топ-модель Белла Хадид устроила горячую фотосессию на лестнице. Белла показала стройную фигуру в изящном аутфите от Givenchy. Хадид примерила сетчатый топ и черную накидку, напоминающую пончо. Королева подиумов «забыла» о нижнем белье, сделав свой total-black-look более дерзким.

Самую красивую женщину в мире запечатлели в эротичных позах на ступеньках. Звезда «засветила» в кадре роскошную грудь и вызвала ажиотаж среди фанатов. Беллу осыпали комплиментами.

«Невероятная дама», «Страстная и нежная одновременно», «Как можно быть такой идеальной?!», «Ежедневно вдохновляюсь твоими выходами в свет!», «Кайф», «Смотреть на тебя – уже наслаждение», «Само совершенство!» - восхитились пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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