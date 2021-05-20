  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модель&nbsp;Кайя Гербер - 19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)
    Модель Кайя Гербер
    instagram.com/kaiagerber/

    Многие раскритиковали откровенный снимок звезды

    Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein. На опубликованный в ее Instagram-сторис снимок обратили внимание журналисты Daily Mail.

    На размещенных кадрах 19-летняя знаменитость попозировала, стоя боком к камере. Она снялась в бежевых джинсах с заниженной талией бренда Calvin Klein топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

    Пользователи сети восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях под материалом. «Очень красивая молодая женщина», «Кайя идеальна с ног до головы», «Невероятно красивая девушка!» — писали они.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)
    19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)
    19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)
    19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)
    19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)
    instagram.com/kaiagerber/

    Однако другие раскритиковали откровенный снимок звезды. «Она совершенно обычная, среднестатистическая девушка. Она была бы никем, если бы не ее мать!», «Она изо всех сил старается казаться тем, кем она не является», «Тот факт, что ты вылезла из живота своей матери, еще не делает тебя супермоделью!», «Ты не должна делать подобные фотографии в 19 лет!» — высказывались юзеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

    Читайте также: Мисс Вселенная 2021. Украинка прокомментировала свой провал на конкурсе
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)