19-летнюю дочь Синди Кроуфорд раскритиковали за рекламу бренда нижнего белья (фото)

Многие раскритиковали откровенный снимок звезды

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein. На опубликованный в ее Instagram-сторис снимок обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных кадрах 19-летняя знаменитость попозировала, стоя боком к камере. Она снялась в бежевых джинсах с заниженной талией бренда Calvin Klein топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Пользователи сети восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях под материалом. «Очень красивая молодая женщина», «Кайя идеальна с ног до головы», «Невероятно красивая девушка!» — писали они.

Однако другие раскритиковали откровенный снимок звезды. «Она совершенно обычная, среднестатистическая девушка. Она была бы никем, если бы не ее мать!», «Она изо всех сил старается казаться тем, кем она не является», «Тот факт, что ты вылезла из живота своей матери, еще не делает тебя супермоделью!», «Ты не должна делать подобные фотографии в 19 лет!» — высказывались юзеры.

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Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии