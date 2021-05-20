Взорвалась свеча с запахом вагины. На звезду Marvel подали в суд

Представители компании заявили, что обвинение является «несерьезным»

Житель Техаса Колби Уотсон подал в суд на компанию Goop, основанную актрисой Гвинет Пэлтроу, из-за взрыва свечи бренда «Это пахнет как моя вагина». Об этом сообщили в The Guardian.

В иске утверждается, что Уотсон зажег свечу, а примерно через три часа она «взорвалась» — ее «охватило сильное пламя», на столе осталось «черное круглое пятно», а сама банка обуглилась.

Представители Goop заявили, что обвинение является «несерьезным». По мнению компании, это «попытка заработать денег на продукте, который достаточно широко освещается в прессе». «Мы следим за брендами, которые мы представляем, и за безопасностью продуктов, которые мы продаем», — передает слова представителей Goop NBC News.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии