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    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини

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    Скрипачка и певица Ассия Ахат - 55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини
    Скрипачка и певица Ассия Ахат
    instagram.com/ahhattassia/

    Звезда насладилась отдыхом в Анталии

    Скрипачка и певица Ассия Ахат, которая в настоящее время работает над новым студийным альбомом, на майские праздники отправилась на Средиземноморское побережье Турции.

    Так, 55-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанные на отдохе, на которых появилась в купальнике. На снимках Ахат продемонстрировала свою роскошную фигуру с разных ракурсов.

    Несмотря на то, что это уже не первая поездка артистки в Анталию за последние полгода, она призналась, что этот отпуск стал для нее особенной.

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    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини
    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини
    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини
    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини
    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини
    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини
    instagram.com/ahhattassia/

    «Я открыла для себя совсем другую Турцию, можно сказать, что посмотрела на нее другими глазами. Ранее путешествие в Турцию ассоциировалось у меня больше с семейным отдыхом, а сейчас я открыла для себя новую страну. Всемирная пандемия сделала так, что мы стали ценить то, что находится у нас совсем рядом. И оказалось, что всего в двух часах полета на самолете невероятно красивые горы, которые в течение дня меняются в зависимости от освещения и погоды, есть замечательное чистое море прекрасного бирюзового цвета, есть потрясающе вкусная еда и шелковица, размером с большой палец, а обслуживание в отеле и отношение персонала к гостям ничуть не уступает европейскому. За последние полгода я несколько раз была в Турции, но мне кажется, что всю красоту этой страны я по-настоящему оценила только сейчас. Меня настолько вдохновили горы и море, что, возможно, в новом альбоме прозвучат турецкие нотки», — рассказала знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес отпуск
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    55-летняя украинская звезда напомнила о себе фото в бикини