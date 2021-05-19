Пенсионерка победила рак груди и стала известной моделью (фото)

Грейнджер объяснила, что лучший способ быть счастливой — это жить настоящим моментом

Пожилая жительница Британии излечилась от рака молочной железы и построила модельную карьеру. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

68-летняя Стефани Грейнджер (Stephanie Grainger) начала работать в модельном бизнесе еще в подростковом возрасте. По ее словам, она снималась для таких брендов, как Dior, Yves Saint Laurent и Chanel. В 33 года она родила дочь Аннабель (Annabel), и карьеру модели пришлось оставить.

В 50 лет Стефани развелась с мужем, и ей пришлось искать работу, чтобы содержать себя и дочь. Грейнджер устроилась в банк, где проработала 11 лет. В 52 года у нее диагностировали рак груди. Стефани призналась, что была шокирована этой новостью, и долгий период лечения и восстановления заставил ее полностью переосмыслить свою жизнь. В 63 года Стефани уволилась из банка.

Год спустя дочь посоветовала ей встретиться с британской визажисткой, основательницей косметического бренда Charlotte Tilbury Beauty Шарлоттой Тилбери (Charlotte Tilbury), сестра которой была соседкой Аннабель. «Я уже была настолько далека от этого бизнеса, что никогда прежде не слышала ее имени. Мы познакомились, и она предложила мне стать моделью в рекламе ее губной помады. В тот момент я почувствовала, чего мне не хватало все эти годы», — призналась Стефани.

С 65 лет Грейнджер снова начала работать моделью. «У меня было много сомнений. Я боялась, что не смогу вспомнить, как вести себя перед камерой. Еще я переживала из-за своего возраста. "Надеюсь, они не узнают, сколько мне лет", — думала я. Со временем я приняла это. Пока я сидела дома в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, у меня было много времени подумать о старости. Все мы становимся старше, этого не избежать. У меня впереди много прекрасной работы, которую я получаю благодаря возрасту и внешности, так что я больше не волнуюсь на этот счет», — подчеркнула англичанка.

Грейнджер объяснила, что лучший способ быть счастливой — это жить настоящим моментом. «Идите туда, куда вас зовет душа, отлично проводите время и, главное, не всегда будьте хорошими. Плохое поведение делает нас молодыми в глубине души», — подчеркнула она.

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