23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Гейтс объявила о помолвке со своим возлюбленным

Старшая дочь одного из самых богатых людей в мире готовится к скорой свадьбе

23-летняя наследница основателя Microsoft поделилась с поклонниками радостным событием. Девушке сделал предложение руки и сердца ее бойфренд. Наэль Нассар подарил кольцо возлюбленной во время отдыха в горах. Он преподнес подарок Дженнифер на лыжной прогулке.

«Дочь Билла Гейтса не смогла сдержать эмоций. Она отметила, что готова провести остаток жизни в объятиях этого мужчины. «Наэль Нассар, ты единственный в своем роде. Ты сразил меня наповал, удивив меня в самом значимом для нас месте. Я не могу дождаться, чтобы вместе с тобой провести остаток жизни, учась, развиваясь, смеясь и любя друг друга. Да, в миллион раз больше, чем прежде», – заверила Дженнифер.

«Она сказала „да“! Я чувствую себя самым везучим и счастливым человеком в мире. Дженн, ты все, что я только мог себе представить. Я не могу дождаться, чтобы продолжить расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себе свою жизнь без тебя. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и благодарю тебя за то, что рядом с тобой каждый день кажется мне сказкой», — романтично написал Наэль.

Читайте также: Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми