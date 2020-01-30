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    Шоу-биз

    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары

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    <p>Дженнифер Гейтс объявила о помолвке со своим возлюбленным</p> <div></div> - 23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары

    Дженнифер Гейтс объявила о помолвке со своим возлюбленным

    Старшая дочь одного из самых богатых людей в мире готовится к скорой свадьбе

    23-летняя наследница основателя Microsoft поделилась с поклонниками радостным событием. Девушке сделал предложение руки и сердца ее бойфренд. Наэль Нассар подарил кольцо возлюбленной во время отдыха в горах. Он преподнес подарок Дженнифер на лыжной прогулке.

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    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары
    23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея: фото счастливой пары

    «Дочь Билла Гейтса не смогла сдержать эмоций. Она отметила, что готова провести остаток жизни в объятиях этого мужчины. «Наэль Нассар, ты единственный в своем роде. Ты сразил меня наповал, удивив меня в самом значимом для нас месте. Я не могу дождаться, чтобы вместе с тобой провести остаток жизни, учась, развиваясь, смеясь и любя друг друга. Да, в миллион раз больше, чем прежде», – заверила Дженнифер.

     «Она сказала „да“! Я чувствую себя самым везучим и счастливым человеком в мире. Дженн, ты все, что я только мог себе представить. Я не могу дождаться, чтобы продолжить расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себе свою жизнь без тебя. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и благодарю тебя за то, что рядом с тобой каждый день кажется мне сказкой», — романтично написал Наэль.

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