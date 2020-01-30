Самая красивая женщина планеты снялась в полуобнаженной фотосессии



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23-летняя Белла Хадид приняла участие в новой модной съемке Фото: instagram.com/bellahadid/

Звезда примерила необычные провокационные образы

23-летняя американская модель Белла Хадид стала лицом новой обложки журнала Love Magazine. По замыслу наследница палестинского миллиардера воплотила перед камерой несколько смелых образов. Так, Белла топлес позировала на песке, демонстрируя на спине необычные татуировки, нарисованные гуашью. Звезда распустила влажные волосы и была с минимальным макияжем.

«Обожаю пробовать все новое и нестандартное. К этому нужно относиться как к безобидной фантазии, и тогда будет весело», - заявила Белла.

По словам самой красивой женщины в мире, она с детства обожает быть по другую сторону камеры. «С 9 до 17 лет я постоянно фотографировала всё и всех. Мои друзья уже даже не сопротивлялись и с радостью позировали. Я любила не просто поймать удачный момент, а реализовывала свои замыслы, готовила пространство для съемки», - призналась звезда.

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