Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями



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Отец Меган признается, что был бы очень рад поговорить с ней

Своего внука Арчи Томас еще ни разу не видел, а свадьбу Меган и Гарри он пропустил из-за операции на сердце

Отец Меган Маркл не перестает рассказывать прессе о своих отношениях с дочерью, которые, по его словам, «восстановить будет очень трудно». В эфире шоу Томас выразил сожаление о том, что не общается с ней, и показал, какой она была в детстве. Он поделился со зрителями фотографиями 16-летней Меган, когда она играла в школьной пьесе под названием «Порочное сердце».

На снимках юная актриса позирует в черном платье с ниткой жемчуга на шее. Затем по сценарию Меган разделась до белья. Как объяснил Томас, в спектакле Маркл играла девушку, которая пришла в спа-салон. И добавил, что ее удивят фото, которые он показал.

В очередной раз Томас прокомментировал решение Гарри и Меган сложить королевские полномочия. Он признался, что не верит, что это связано с травлей Меган из-за ее расовой принадлежности.

«Слабо верится в версию с травлей. У Меган никогда не было подобных проблем. Мне кажется, в Англии к этому спокойнее относятся, чем в США. Я думаю, тут дело в том, что они как-то обидели королеву или других членов семьи. При этом они хотят уехать в Америку и продолжить служение Ее Величеству… Не лучшая идея. Не сработает. Мне неловко за эту ситуацию», – сказал Томас.

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