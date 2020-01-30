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    Шоу-биз

    Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями

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    <p>Отец Меган признается, что был бы очень рад поговорить с ней</p> <div></div> - Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями

    Отец Меган признается, что был бы очень рад поговорить с ней

    Своего внука Арчи Томас еще ни разу не видел, а свадьбу Меган и Гарри он пропустил из-за операции на сердце

    Отец Меган Маркл не перестает рассказывать прессе о своих отношениях с дочерью, которые, по его словам, «восстановить будет очень трудно». В эфире шоу Томас выразил сожаление о том, что не общается с ней, и показал, какой она была в детстве. Он поделился со зрителями фотографиями 16-летней Меган, когда она играла в школьной пьесе под названием «Порочное сердце».

    На снимках юная актриса позирует в черном платье с ниткой жемчуга на шее. Затем по сценарию Меган разделась до белья. Как объяснил Томас, в спектакле Маркл играла девушку, которая пришла в спа-салон. И добавил, что ее удивят фото, которые он показал.

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    Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями
    Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями
    Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями
    Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями
    Отец Меган Маркл поделился ее школьными фотографиями

    В очередной раз Томас прокомментировал решение Гарри и Меган сложить королевские полномочия. Он признался, что не верит, что это связано с травлей Меган из-за ее расовой принадлежности.

    «Слабо верится в версию с травлей. У Меган никогда не было подобных проблем. Мне кажется, в Англии к этому спокойнее относятся, чем в США. Я думаю, тут дело в том, что они как-то обидели королеву или других членов семьи. При этом они хотят уехать в Америку и продолжить служение Ее Величеству… Не лучшая идея. Не сработает. Мне неловко за эту ситуацию», – сказал Томас.

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