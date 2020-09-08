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    Шоу-биз

    27-летняя модель Николь Потуральски похвасталась сексуальной фигурой

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    <p>Молодая любовница Брэда Питта игриво оголила живот на лужайке</p> <div></div> - 27-летняя модель Николь Потуральски похвасталась сексуальной фигурой

    Молодая любовница Брэда Питта игриво оголила живот на лужайке

    instagram.com/nico.potur/

    Немецкая модель снялась в откровенном наряде на природе

    Возлюбленная 56-летнего Брэда Питта, 27-летняя модель Николь Потуральски, устроила романтичную фотосессию во время отдыха во Франции. Инстадива в эффектном летнем образе позировала на лужайке среди цветов и трав. Николь предстала в кроп-топе и микрошортиках с завышенной талией.

    Популярная девушка кокетливо оголила животик и плечи. Потуральски сделала акцент на стройной талии. Модель решила показать, как выглядит без макияжа и укладки. Николь гордится естественной привлекательностью.

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    Николь Потуральски. instagram.com/nico.potur/

    Фолловеры восхитились красотой Николь. «Очень сексуальная. милашка!», «Новый ангел Голливуда», «Натуральная красотка», «Как повезло Брэду!», «Фантастическая девушка! Никогда не слушай хейтеров», «Эта улыбка завораживает», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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