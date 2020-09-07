Наречена Роналду в спокусливій сукні відвідала Венеціанський кінофестиваль



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Родрігес з різних боків позує на кінофестивалі Instagram Родрігес

Родрігес відзначилася ефектним виходом на найстарішому кінофестивалі у світі

Наречена зірки збірної Португалії з футболу і «Ювентуса» Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес, відвідала всесвітньо відомий Венеціанський кінофестиваль.

26-річна аргентинська модель позувала на червоній доріжці в вишуканій рожевій сукні з пікантним розрізом, яке поєднувалося з маскою на обличчі і каблуками. Це відбулося перед прем'єрою нового короткометражного фільму іспанського режисера Педро Альмодовара «Голос людини».

Десятки фотографів вишукалися в ряд аби здійснити кадри з різних ракурсів на яких була присутня Родрігес.

Зазначимо, що наречена відомого футболіста продемонструвала розкішну фігуру - пишні груди, тонку талію, довгі ноги і апетитні стегна.

Довідка: Венеціанський кінофестиваль - найстаріший кінофестиваль у світі, заснований в 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні.