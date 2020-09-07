Рианна повредила лицо после падения с самоката (фото)



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Певица Рианна Фото: @badgalriri

Папарацци обнаружили Рианну на прошлой неделе возле ресторана в Лос-Анджелесе

мериканская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна повредила лицо в результате падения с электросамоката. Об этом сообщает People.

Папарацци обнаружили Рианну на прошлой неделе возле ресторана в Лос-Анджелесе. Они сделали несколько снимков певицы и заметили, что на лбу и лице девушки заметны ушибы и синяки.

В сети появился слух о том, что Рианну вновь избил певец Крис Браун, с которым у девушки был роман. Однако представители артистки опровергли эту информацию.

По словам представителя певицы, сейчас исполнительница «в полном порядке». «На прошлой неделе она перевернулась на электросамокате и ушибла лицо. Сейчас она быстро восстанавливается», — уточнил он, добавив, что серьезных травм у певицы нет.

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