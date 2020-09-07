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    Шоу-биз

    Рианна повредила лицо после падения с самоката (фото)

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    Певица Рианна&nbsp; - Рианна повредила лицо после падения с самоката (фото)
    Певица Рианна 
    Фото: @badgalriri

    Папарацци обнаружили Рианну на прошлой неделе возле ресторана в Лос-Анджелесе

    мериканская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна повредила лицо в результате падения с электросамоката. Об этом сообщает People.

    Папарацци обнаружили Рианну на прошлой неделе возле ресторана в Лос-Анджелесе. Они сделали несколько снимков певицы и заметили, что на лбу и лице девушки заметны ушибы и синяки.

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    В сети появился слух о том, что Рианну вновь избил певец Крис Браун, с которым у девушки был роман. Однако представители артистки опровергли эту информацию.

    По словам представителя певицы, сейчас исполнительница «в полном порядке». «На прошлой неделе она перевернулась на электросамокате и ушибла лицо. Сейчас она быстро восстанавливается», — уточнил он, добавив, что серьезных травм у певицы нет.

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