В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)



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Мама певца Дана Балана Людмила instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila/

Мама Дана Балана продолжает покорять своей неувядающей красотой

62-летняя мама Дана Балана Людмила известна в Румынии, как певица и телеведущая. Эффектная блондинка продолжает удивлять в Instagram своей неувядающей красотой, очарованием, харизмой и соблазнительными формами. Девушка доказывает, что возраст - не помеха для того, чтобы гордо нести свою красоту и делиться ею с почитателями.

На новом фото красотка предстала перед нами в романтическом платье цвета фуксии в крупный белый горох. Наряд великолепно подчеркнул фигуру Людмилы и оттенил ее загорелую кожу.

«Ты сегодня не властен над завтрашним днем, Твои замыслы завтра развеются сном! Ты сегодня живи... Ты - не вечен, как все в этом мире земном», - подписала фото девушка.

Подписчики восторгаются красоткой и желают ей всего самого лучшего в комментариях.

«Невероятная. Очень любим и скучаем, Восхищаемся мудрым подходом к жизни... Ценным для многих, спасибо!», «Вы пример для подражания! Будте счастливы и радуйте нас чаще!», «Как всегда обалденно», - комментируют фото пользователи сети.

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