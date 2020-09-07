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    Жизнь

    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)

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    Мама певца Дана Балана Людмила - В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    Мама певца Дана Балана Людмила
    instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila/

    Мама Дана Балана продолжает покорять своей неувядающей красотой

    62-летняя мама Дана Балана Людмила известна в Румынии, как певица и телеведущая. Эффектная блондинка продолжает удивлять в Instagram своей неувядающей красотой, очарованием, харизмой и соблазнительными формами. Девушка доказывает, что возраст - не помеха для того, чтобы гордо нести свою красоту и делиться ею с почитателями.

    На новом фото красотка предстала перед нами в романтическом платье цвета фуксии в крупный белый горох. Наряд великолепно подчеркнул фигуру Людмилы и оттенил ее загорелую кожу.

    «Ты сегодня не властен над завтрашним днем, Твои замыслы завтра развеются сном! Ты сегодня живи... Ты - не вечен, как все в этом мире земном», - подписала фото девушка.

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    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    В 62 выглядит на 30. Мама Дана Балана сводит с ума всех мужчин своей молодостью (фото)
    instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila/

    Подписчики восторгаются красоткой и желают ей всего самого лучшего в комментариях.

    «Невероятная. Очень любим и скучаем, Восхищаемся мудрым подходом к жизни... Ценным для многих, спасибо!», «Вы пример для подражания! Будте счастливы и радуйте нас чаще!», «Как всегда обалденно», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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