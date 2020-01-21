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    Шоу-биз

    Рианна бросила бойфренда-миллиардера ради известного рэпера

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    <p>Начиная с лета прошлого года ASAP Rocky и Рианна часто появлялись на различных мероприятиях вместе</p> <div></div> - Рианна бросила бойфренда-миллиардера ради известного рэпера

    Начиная с лета прошлого года ASAP Rocky и Рианна часто появлялись на различных мероприятиях вместе

    Пару заметили в прошлую пятницу за кулисами концерта

    С момента расставания 31-летней Рианны и саудовского миллиардера Хассана Джамиля прошло всего ничего, а певица уже замечена с другим. Предположительной пассией звезды стал 31-летний рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом ASAP Rocky. Пару заметили в прошлую пятницу за кулисами концерта Yams Day Benefit в Бруклине.

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    Рианна бросила бойфренда-миллиардера ради известного рэпера
    Рианна бросила бойфренда-миллиардера ради известного рэпера
    Рианна бросила бойфренда-миллиардера ради известного рэпера
    Рианна бросила бойфренда-миллиардера ради известного рэпера

    По словам очевидцев, РиРи выглядела счастливой и даже заигрывала с музыкантом. Это общение звезд можно было бы назвать невинным, если бы не их прошлое: в 2013 году пару «застукали» за поцелуями во время съемок совместного клипа, и делали они это не перед камерой.

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