Рианна бросила бойфренда-миллиардера ради известного рэпера



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Начиная с лета прошлого года ASAP Rocky и Рианна часто появлялись на различных мероприятиях вместе

Пару заметили в прошлую пятницу за кулисами концерта

С момента расставания 31-летней Рианны и саудовского миллиардера Хассана Джамиля прошло всего ничего, а певица уже замечена с другим. Предположительной пассией звезды стал 31-летний рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом ASAP Rocky. Пару заметили в прошлую пятницу за кулисами концерта Yams Day Benefit в Бруклине.

По словам очевидцев, РиРи выглядела счастливой и даже заигрывала с музыкантом. Это общение звезд можно было бы назвать невинным, если бы не их прошлое: в 2013 году пару «застукали» за поцелуями во время съемок совместного клипа, и делали они это не перед камерой.