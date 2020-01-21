Памела Андерсон тайно вышла замуж



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Ранее актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли

Совсем недавно звезда жила в Марселе с 33-летней звездой французского футбола Адилем Рами

52-летняя Памела Андерсон, которая не так давно пережила драматичное расставание с футболистом Адилем Рами, тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса. Как сообщает The Hollywood Reporter, о прошедшей церемонии бракосочетания сообщила сама Андерсон, прислав в редакцию трогательные стихи.

Андерсон совсем недавно жила в Марселе с 33-летней звездой французского футбола Адилем Рами — спортсмен сделал ей предложение после выхода сборной в финал чемпионата мира в России. Летом 2019 года супруги расстались из-за измен футболиста.

До этого актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли (в 1995-1998 годах), другим рок-музыкантом Кид Роком (2006-2007) и дважды выходила за кинопродюсера Рика Саломона (2007-2008 и 2014-2015).