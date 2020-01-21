  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Памела Андерсон тайно вышла замуж

    • Розсилка
    <p>Ранее актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли</p> <div></div> - Памела Андерсон тайно вышла замуж

    Ранее актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли

    Совсем недавно звезда жила в Марселе с 33-летней звездой французского футбола Адилем Рами

    52-летняя Памела Андерсон, которая не так давно пережила драматичное расставание с футболистом Адилем Рами, тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса. Как сообщает The Hollywood Reporter, о прошедшей церемонии бракосочетания сообщила сама Андерсон, прислав в редакцию трогательные стихи.

    skrinshotik-2020-01-21-v-20.44.15

    Андерсон совсем недавно жила в Марселе с 33-летней звездой французского футбола Адилем Рами — спортсмен сделал ей предложение после выхода сборной в финал чемпионата мира в России. Летом 2019 года супруги расстались из-за измен футболиста.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Памела Андерсон тайно вышла замуж
    Памела Андерсон тайно вышла замуж
    Памела Андерсон тайно вышла замуж
    Памела Андерсон тайно вышла замуж
    Памела Андерсон тайно вышла замуж

    До этого актриса была замужем за рок-музыкантом Томми Ли (в 1995-1998 годах), другим рок-музыкантом Кид Роком (2006-2007) и дважды выходила за кинопродюсера Рика Саломона (2007-2008 и 2014-2015).

     Читайте также: Чендлер из «Друзей» закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя (фото)

     

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ