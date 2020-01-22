У болеющей раком груди мамы Тейлор Свифт нашли опухоль мозга



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«Симптомы, которые сопровождают опухоль головного мозга, несравнимы с тем, через что мы прошли из-за рака груди. Для нашей семьи это время стало очень трудным», - поделилась Свифт

По словам певицы, опухоль нашли, когда она проходила лечение

В новом интервью, посвященном выходу своего документального фильма «Мисс Американа», Тейлор Свифт рассказала о страшном диагнозе матери. В марте 2019-го Андреа Свифт, которая много лет борется с раком груди, узнала о том, что в ее мозге образовалась опухоль.

«Опухоль нашли, когда она проходила лечение. Симптомы, которые сопровождают опухоль головного мозга, несравнимы с тем, через что мы прошли из-за рака груди. Для нашей семьи это время стало очень трудным», - поделилась Тейлор. Впервые о раке ее матери стало известно в апреле 2015 года, после чего на некоторое время наступил период ремиссии, но вскоре болезнь вернулась.