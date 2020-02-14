Эмили Ратаковски в откровенном бикини восхитила мужчин на пляже (видео)



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28-летняя Эмили Ратаковски уехала из холодного Нью-Йорка к жаркому побережью instagram.com/emrata/

Модель насладилась теплом и морским бризом

Американская топ-модель Эмили Ратаковски во время съемок на пляже, где продемонстрировала новую модель бикини своего бренда. Звезад примерила лилово-синий купальник с рисунком, на создание которого ее вдохновил фирменный принт Versace.

Откровенный наряд продемонстрировал стройную фигуру звезды. Топ подчеркнул пышный бюст девушки, а цвет купальника оттенил бронзовый загар. Ветер развевал длинные волосы Эмили, но для профессиональной модели такая мелочь не стала помехой. Она слегка улыбалась и игриво смотрела в объектив.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Фев 2020 в 9:43 PST

Фолловеры пришли в восторг от ролика. Многие отметили, что Ратаковски стоит чаще снимать видео, нежели фото, потому что в движении она выглядит еще более привлекательно. Они также единодушно поздравили Эмили с выходом новой коллекцией и восхитились ее фигурой.