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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в откровенном бикини восхитила мужчин на пляже (видео)

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    <p>28-летняя Эмили Ратаковски уехала из холодного Нью-Йорка к жаркому побережью</p> <div></div> - Эмили Ратаковски в откровенном бикини восхитила мужчин на пляже (видео)

    28-летняя Эмили Ратаковски уехала из холодного Нью-Йорка к жаркому побережью

    instagram.com/emrata/

    Модель насладилась теплом и морским бризом

    Американская топ-модель Эмили Ратаковски во время съемок на пляже, где продемонстрировала новую модель бикини своего бренда. Звезад примерила лилово-синий купальник с рисунком, на создание которого ее вдохновил фирменный принт Versace.

    Откровенный наряд продемонстрировал стройную фигуру звезды. Топ подчеркнул пышный бюст девушки, а цвет купальника оттенил бронзовый загар. Ветер развевал длинные волосы Эмили, но для профессиональной модели такая мелочь не стала помехой. Она слегка улыбалась и игриво смотрела в объектив.

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    Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

    Фолловеры пришли в восторг от ролика. Многие отметили, что Ратаковски стоит чаще снимать видео, нежели фото, потому что в движении она выглядит еще более привлекательно. Они также единодушно поздравили Эмили с выходом новой коллекцией и восхитились ее фигурой.

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