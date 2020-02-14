Тина Кунаки снялась на бразильском пляже обнаженной (фото)



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22-летняя Тина Кунаки снялась в фотосессии в стиле ню instagram.com/tinakunakey/

Жена 53-летнего Венсана Касселя позировала без купальника на пляже Рио-де-Жанейро

Жена 53-летнего Венсана Касселя позировала без купальника на пляже Рио-де-Жанейро

22-летняя Тина Кунаки нередко радует поклонников провокационными кадрами. Сегодня брюнетка поделилась горячими снимками, сделанными на берегу океана. Обнаженная Тина снялась на песке на фоне пальм. Девушка с томным выражением лица приняла изящную позу, скрестив стройные ноги.

instagram.com/tinakunakey/

Фанаты оценили горячие кадры Тины. «Само совершенство», «Как будто с другой планеты», «Девочка-огонь», «Секс-бомба», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее супруга Касселя запечатлела себя в откровенном купальнике. Звезды также показали романтичные совместные фото у воды.