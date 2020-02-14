Тина Кунаки снялась на бразильском пляже обнаженной (фото)
22-летняя Тина Кунаки снялась в фотосессии в стиле ню
Жена 53-летнего Венсана Касселя позировала без купальника на пляже Рио-де-Жанейро
Жена 53-летнего Венсана Касселя позировала без купальника на пляже Рио-де-Жанейро
22-летняя Тина Кунаки нередко радует поклонников провокационными кадрами. Сегодня брюнетка поделилась горячими снимками, сделанными на берегу океана. Обнаженная Тина снялась на песке на фоне пальм. Девушка с томным выражением лица приняла изящную позу, скрестив стройные ноги.
Фанаты оценили горячие кадры Тины. «Само совершенство», «Как будто с другой планеты», «Девочка-огонь», «Секс-бомба», - прокомментировали пользователи Instagram.
Ранее супруга Касселя запечатлела себя в откровенном купальнике. Звезды также показали романтичные совместные фото у воды.