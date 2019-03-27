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    Шоу-биз

    50-летняя модель Хелена Кристенсен позировала обнаженной в озере

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    50-летняя модель Хелена Кристенсен позировала обнаженной в озере
    instagram.com/helenachristensen

    Формам 50-летней модели может позавидовать любая девушка

    Хелена Кристенсен опубликовала в Instagram серию кадров, которая была сделана на одном из живописных озер. На снимках итальянского фотографа Фабрицио Ферри модель позировала абсолютно обнаженной, прикрыв грудь руками.

    «Показываю больше кадров из наших путешествий. Я настоящий счастливчик потому что мне удается поработать с прекрасными, талантливыми фотографами, как мой дорогой друг Фабрицио Ферри в самых непредсказуемых и потрясающих уголках планеты», — подписала кадр Хелена.

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    50-летняя модель Хелена Кристенсен позировала обнаженной в озере
    50-летняя модель Хелена Кристенсен позировала обнаженной в озере
    50-летняя модель Хелена Кристенсен позировала обнаженной в озере
    instagram.com/helenachristensen

    Стоит отметить, что Кристенсен не только до сих пор работает моделью, но и выступает в качестве фотографа для ведущих глянцевых журналов. Так, недавно Хелена устроила фотосессию Джиджи Хадид на ранчо.

    Джерело: graziamagazine.ru

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