Карли Клосс парит в воздухе в кампейне чемоданов Louis Vuitton



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Карли Клосс

Новая коллекция облегченных чемоданов

Louis Vuitton опубликовали рекламную кампанию новой коллекции трикотажных чемоданов Horizon Soft, автором которых стал промышленный дизайнер Марк Ньюсон, получивший известность благодаря созданию самого дорогого алюминиевого шезлонга в мире Lockheed Lounge и разработке дизайна умных часов Apple Watch.

Лицами кампейна стали модель Карли Клосс и актер Крис Ву.

На фоне минималистичных пейзажей Клосс и Ву парят в воздухе в окружении чемоданов. Яркие аксессуары, на которых изображена фирменная монограмма Louis Vuitton, выполнены из трикотажного 3D-полотна с двусторонним жаккардом.

Джерело: Buro 24/7