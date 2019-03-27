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    Карли Клосс парит в воздухе в кампейне чемоданов Louis Vuitton

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    Карли Клосс - Карли Клосс парит в воздухе в кампейне чемоданов Louis Vuitton
    Карли Клосс

    Новая коллекция облегченных чемоданов

    Louis Vuitton опубликовали рекламную кампанию новой коллекции трикотажных чемоданов Horizon Soft, автором которых стал промышленный дизайнер Марк Ньюсон, получивший известность благодаря созданию самого дорогого алюминиевого шезлонга в мире Lockheed Lounge и разработке дизайна умных часов Apple Watch.

    Лицами кампейна стали модель Карли Клосс и актер Крис Ву. 

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    Карли Клосс парит в воздухе в кампейне чемоданов Louis Vuitton
    Карли Клосс парит в воздухе в кампейне чемоданов Louis Vuitton
    Карли Клосс парит в воздухе в кампейне чемоданов Louis Vuitton

    На фоне минималистичных пейзажей Клосс и Ву парят в воздухе в окружении чемоданов. Яркие аксессуары, на которых изображена фирменная монограмма Louis Vuitton, выполнены из трикотажного 3D-полотна с двусторонним жаккардом.

    Джерело: Buro 24/7

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