  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    День рождения Холлидей Грейнджер: лучшие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    День рождения Холлидей Грейнджер: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    Родилась будущая актриса 27 марта 1988 года в графстве Манчестер, в городке Дидсбери

    Начиная с 1995 года Холлидей регулярно снималась в сериалах и телефильмах, но в эпизодических ролях. По-настоящему ей удалось раскрыться в сериале «Робин Гуд», где она сыграла Мэг.

    После этой картины юную актрису стали утверждать на роли и приглашать в новые проекты. В 2011 году она появилась в фильме Кэри Фукунага «Джейн Эйр». Она сыграла Диану Риверс. Кинокритики положительно оценили картину, и в том же году фильм номинировали на «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов».

    Всеобщую популярность Грейнджер принес сериал «Борджиа», рассказывающий историю знаменитого и скандального семейства Италии эпохи Возрождения. Ее героиня Лукреции Борджиа – единственная дочь папы Александра IV и его любовницы, итальянской куртизанки Ванноццы деи Каттанеи. Несмотря на исторические неточности, сериал тепло встретили зрители и его продлили еще на 2 сезона.

    В дальнейшем «исторические» роли стали в карьере Холлидей регулярными. Она и сама не раз говорила в интервью: так вышло, что ей постоянно достаются роли девушек из высшего общества прошлых веков. Также она отметила, что корсеты – это крайне удобная вещь.

    В 2012 она появилась в картине «Милый друг» по одноименному роману Ги де Мопассана. Ее коллегами на съемочной площадке были Роберт Паттинсон, Ума Турман, Кристина Риччи и другие.
    В 2013 году ей досталась главная роль в экранизации романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». А в 2015 году на экраны вышла сказка «Золушка», где Холлидей сыграла сводную и вредную сестру главной героини.

    В 2016 году девушка поработала в не совсем привычном для нее жанре – она снялась в блокбастере «И грянул шторм», основанном на реальных событиях. В 2017 году с участием Грейнджер вышли сразу четыре картины. Она сыграла Люси Кэндэлл в исторической мелодраме «Моя кузина Рейчел».

    1 з 44
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    День рождения Холлидей Грейнджер: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    Но, пожалуй, самой необычной картиной, в которой участвовала актриса, стал сериал «Электрические сны Филипа К. Дика». Каждая серия – это отдельный рассказ культового американского фантаста Филипа Киндреда Дика. Все истории разделены временем и пространством, но объединяет их тема исследования природы человека.

    Читайте також
    знаменитости фотография актриса День рождения Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ