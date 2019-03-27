День рождения Холлидей Грейнджер: лучшие фотосессии актрисы

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Родилась будущая актриса 27 марта 1988 года в графстве Манчестер, в городке Дидсбери

Начиная с 1995 года Холлидей регулярно снималась в сериалах и телефильмах, но в эпизодических ролях. По-настоящему ей удалось раскрыться в сериале «Робин Гуд», где она сыграла Мэг.

После этой картины юную актрису стали утверждать на роли и приглашать в новые проекты. В 2011 году она появилась в фильме Кэри Фукунага «Джейн Эйр». Она сыграла Диану Риверс. Кинокритики положительно оценили картину, и в том же году фильм номинировали на «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов».

Всеобщую популярность Грейнджер принес сериал «Борджиа», рассказывающий историю знаменитого и скандального семейства Италии эпохи Возрождения. Ее героиня Лукреции Борджиа – единственная дочь папы Александра IV и его любовницы, итальянской куртизанки Ванноццы деи Каттанеи. Несмотря на исторические неточности, сериал тепло встретили зрители и его продлили еще на 2 сезона.

В дальнейшем «исторические» роли стали в карьере Холлидей регулярными. Она и сама не раз говорила в интервью: так вышло, что ей постоянно достаются роли девушек из высшего общества прошлых веков. Также она отметила, что корсеты – это крайне удобная вещь.

В 2012 она появилась в картине «Милый друг» по одноименному роману Ги де Мопассана. Ее коллегами на съемочной площадке были Роберт Паттинсон, Ума Турман, Кристина Риччи и другие.

В 2013 году ей досталась главная роль в экранизации романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». А в 2015 году на экраны вышла сказка «Золушка», где Холлидей сыграла сводную и вредную сестру главной героини.

В 2016 году девушка поработала в не совсем привычном для нее жанре – она снялась в блокбастере «И грянул шторм», основанном на реальных событиях. В 2017 году с участием Грейнджер вышли сразу четыре картины. Она сыграла Люси Кэндэлл в исторической мелодраме «Моя кузина Рейчел».

Но, пожалуй, самой необычной картиной, в которой участвовала актриса, стал сериал «Электрические сны Филипа К. Дика». Каждая серия – это отдельный рассказ культового американского фантаста Филипа Киндреда Дика. Все истории разделены временем и пространством, но объединяет их тема исследования природы человека.