Австралийская фотохудожница отретушировала старые снимки и превратила их в сказочные иллюстрации
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Розсилка
Старым снимкам необязательно пылится в шкафу. Им можно подарить вторую жизнь
Этот факт на своём примере доказала фотограф из Австралии. Джейн Лонг вернула к жизни работы своего румынского коллеги Костикэ Аксинте, которые были отсняты ещё в прошлом веке.
С помощью его величества Фотошопа и ретуши Джейн превратила старинные фотографии в современные. А ещё добавила им немного фантазийности, благодаря которой совместные работы Джейн и Костикэ выглядят как немного пугающая сказка.
Что из этого получилось - смотрите прямо сейчас.
Джерело: twizz.ru