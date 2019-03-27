Австралийская фотохудожница отретушировала старые снимки и превратила их в сказочные иллюстрации



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Старым снимкам необязательно пылится в шкафу. Им можно подарить вторую жизнь

Этот факт на своём примере доказала фотограф из Австралии. Джейн Лонг вернула к жизни работы своего румынского коллеги Костикэ Аксинте, которые были отсняты ещё в прошлом веке.

С помощью его величества Фотошопа и ретуши Джейн превратила старинные фотографии в современные. А ещё добавила им немного фантазийности, благодаря которой совместные работы Джейн и Костикэ выглядят как немного пугающая сказка.

Что из этого получилось - смотрите прямо сейчас.

Джерело: twizz.ru