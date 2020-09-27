51-летняя Дженнифер Лопес приняла «опасную» позу и засветила красивую грудь



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51-летняя Дженнифер Лопес показала два эффектных образа instagram.com/jlo/

Певица похвасталась грудью и приняла «опасную» позу на офисном столе

Американская артистка предстала в розовом костюме. Звезда позировала в одном бюстгальтере и жакете. Пикантный наряд подчеркнул загорелые пышные формы поп-дивы. Дженнифер дополнила образ изящным ожерельем из крупных камней.

Певица сделала волосы идеально прямыми и нанесла яркий макияж. Артистка сделала акцент на глаза с помощью дымчатых теней, нанесла розовую и добавила немного персиковых румян.

Исполнительница хита El Anillo показала пикантный образ со съемок нового клипа. Звезда готовится выпустить совместный трек с молодым колумбийским исполнителем Maluma.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»