Виктория Бэкхем похвасталась грудью в дерзких нарядах



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46-летняя Виктория Бекхэм показала три стильных образа

Бывшая солистка группы Spice Girls призналась, что обожает пикантные вырезы в зоне бюста

46-летняя Виктория Бекхэм примерила три образа из коллекции весна-лето 2021 Victoria Beckham. Виктория с легким макияжем и собранными в хвост волосами позировала в костюмерной. Она облачилась в шелковое платье лимонного оттенка со декольте до талии и вставками из черного кружева.

Бывшая певица подчеркнула, что этот фасон, по ее мнению, вышел особенно удачно. «Обожаю декольте! Одно из моих любимых платьев», - призналась мама четверых детей. Модельер позировала в пикантном наряде без нижнего белья, сделав акцент на красивой груди.

Затем Бекхэм показала точно такое же платье в сиреневом цвете. Инстадива прошлась по залу и предложила поклонникам выбрать, какая версия наряда ей больше к лицу.

Основательница модной империи выбрала необычный способ подогреть интерес к своей новой коллекции. Бекхэм опубликовала эротичный видеоанонс, который привел в замешательство ее поклонников. 9-летняя дочь Виктории в дизайнерском платье от мамы вызвала у фанатов бурный восторг.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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