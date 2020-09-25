«Сосок отвалился». Девушка едва не умерла после пластики груди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вскоре после выхода из наркоза девушка почувствовала себя плохо

23-летняя Шериз Массей из Солфорда (графство Манчестер) хотела усовершенствовать тело. Радикальные меры коррекции внешности чуть не стоили ей жизни.

Британка после рождения двоих сыновей была недовольна формой бюста. Друзья порекомендовали ей турецкую клинику, там она увеличила грудь и сделала бразильскую подтяжку ягодиц. Операции длились на протяжении восьми часов.

Вскоре после выхода из наркоза девушка почувствовала себя плохо. К груди были прикреплены шесть дренажных труб, которые быстро наполнялись кровью. Пациентке понадобилась новое оперативное вмешательство и три переливания крови. «Я понимала, что что-то не так, даже голову поднять не могла», - отметила Шериз.

Врачи пришли к выводу, что тело Массей отторгало импланты. Горе-специалисты маскировали кровотечение, которое не прекращалось. По возвращению в Великобританию девушка обратилась за помощью к местным медикам. Те ужаснулись работе коллег и диагностировали бактериальный некроз.

«В Турции у меня был фиолетовый сосок, и мне сказали, что на нем синяк. Но через пару недель он стал как уголь. Через две недели после операции я заметила, что он поднимается, несмотря на то, что я пила сильные антибиотики, пытаясь остановить инфекцию. Четыре дня спустя один сосок полностью отвалился. Я была шокирована и упала в обморок», - посетовала инстазвезда.

Шериз подчеркнула, что в одной груди образовалась зияющая дыра с резким запахом. Жертва неудачной пластики чувствовала себя «героиней фильма ужасов». «Я рискую умереть от сепсиса, а им в турецкой клинике всё равно - меня заблокировали!» - уточнила молодая мама.

Массей сейчас находится под медицинским наблюдением, она готова извлечь импланты из груди при необходимости. Ей предстоит длительная реабилитация. Пострадавшая со слезами на глазах призвала женщин беречь свое здоровье и не пытаться сэкономить.

«Я сожалею о поездке в Турцию. Мне жаль, что я не оставила грудь, какой она была. Надеюсь, мой горький опыт убережет других от подобных действий. Мои хирурги просто хотели заработать денег. Я не пожелала бы такого своему злейшему врагу, это ужасно», - цитирует ее Daily Mail.

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По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»