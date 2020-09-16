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    Шоу-биз

    Травести-дива Монро полностью обнажилась в чувственной фотосессии

    • Розсилка
    <p>Ведущая снялась в стильной черно-белой фотосессии</p> <div></div> - Травести-дива Монро полностью обнажилась в чувственной фотосессии

    Ведущая снялась в стильной черно-белой фотосессии

    instagram.com/monritta/

    Перед объективом звезда появилась сидя на стуле и эффектно раздвинув ноги

    Украинская травести-дива Монро обнажилась ради социального фотосета. Так, знаменитость присоединилась к проекту «Антиейджизм. Возраст не имеет значения» фотографа Trisha. Перед объективом звезда появилась сидя на стуле и эффектно раздвинув ноги. Интимные места Монро прикрыла длинной черной тканью.

    screenshot_12_28
    instagram.com/monritta/

    «К сожалению, современное общество все еще живет в строгих рамках и стереотипах относительно восприятия обнаженного тела, особенно если тебе уже немного за 30, сексуальности и простого желания быть собой. Полноценная жизнь не заканчивается, когда ты видишь в зеркале целлюлит, складочки или морщинки. Это наглядные, нормальные и естественные признаки того, что ты проживаешь свою жизнь, со всеми радостями, бедами, победами и поражениями. Идеальные формы только в скульптур, но они в музеях, а в жизни все по-настоящему. Так давайте принимать это настоящее и любоваться!», - отметила знаменитость.

    В комментариях сторонники выразили свое восхищение откровенным снимком травести-дивы.

    «Роскошное фото, настоящая драма в исполнении дивы Монро», «Красивое, эстетичное фото», «Невероятно чувственно и очень красивая», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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