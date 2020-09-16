Травести-дива Монро полностью обнажилась в чувственной фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущая снялась в стильной черно-белой фотосессии instagram.com/monritta/

Перед объективом звезда появилась сидя на стуле и эффектно раздвинув ноги

Украинская травести-дива Монро обнажилась ради социального фотосета. Так, знаменитость присоединилась к проекту «Антиейджизм. Возраст не имеет значения» фотографа Trisha. Перед объективом звезда появилась сидя на стуле и эффектно раздвинув ноги. Интимные места Монро прикрыла длинной черной тканью.

instagram.com/monritta/

«К сожалению, современное общество все еще живет в строгих рамках и стереотипах относительно восприятия обнаженного тела, особенно если тебе уже немного за 30, сексуальности и простого желания быть собой. Полноценная жизнь не заканчивается, когда ты видишь в зеркале целлюлит, складочки или морщинки. Это наглядные, нормальные и естественные признаки того, что ты проживаешь свою жизнь, со всеми радостями, бедами, победами и поражениями. Идеальные формы только в скульптур, но они в музеях, а в жизни все по-настоящему. Так давайте принимать это настоящее и любоваться!», - отметила знаменитость.

В комментариях сторонники выразили свое восхищение откровенным снимком травести-дивы.

«Роскошное фото, настоящая драма в исполнении дивы Монро», «Красивое, эстетичное фото», «Невероятно чувственно и очень красивая», - комментируют фото пользователи сети.

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