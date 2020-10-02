51-летняя Дженнифер Лопес в плаще на голое тело опасно развела длинные ножки



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51-летняя певица Дженнифер Лопес похвасталась феноменальной фигурой instagram.com/jlo/

Звезда поделилась провокационными кадрами

Исполнительница хита On The Floor продемонстрировала сексуальный образ. Дженнифер надела ультрамодный плащ красивого песочного оттенка на голое тело. Певица кокетливо отодвинула полы наряда, засветив в кадре стройные ноги. Осенний наряд Лопес «подружила» с летней обувью. Артистка примерила босоножки на танкетке.

Джей Ло также снялась в элегантном тренче цвета хаки и туфлях цвета фуксии. Инстадива приняла эротичную позу на лестнице. Возлюбленная Алекса Родригеса широко развела ноги, едва не засветив интимные части тела. Длинный подол верхней одежды спас Дженнифер от конфуза.

Фанаты осыпали Джей Ло комплиментами. «Эта осень точно не будет холодной!», «Невероятная женщина», «Идеал красоты», «Как можно быть такой идеальной?», «Эти ноги сводят с ума!», «Королева соблазна», «Эта прическа очень тебе идет», «Дух захватывает», «Искушаешь мужчин!», «С годами всё горячее и горячее», «Образы – огонь!» - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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