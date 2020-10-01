Тренер с «Голоса страны» нахимичила вместе с автором хитов Билык



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Тренер проекта «Голос страны -7» Наташа Гоголь

Во время съемок творческая группа имела несколько напряженных моментов

Тренер проекта «Голос страны -7» Наташа Гоголь выпустила свой дебютный клип «Химия». Таким образом певица заявила о старте сольной карьеры. Музыкальным продюсером артистки и автором песни для видео стал украинский композитор-песенник Артур Железняк, известный своими хитами для Ирины Билык.

Локацией для съемок видео «Химия» была выбрана Черногория, Будва. Именно туда и отправилась продакшн группа во главе с режиссером Татой Белининою и оператором Кириллом Саном.

«Химия» - это песня о любви, о чувствах зарождающихся об эмоциях, которые переполняют влюбленных», - говорит Наташа Гоголь. - Считаю, что в наше время людям нужно больше положительных эмоций. Поэтому мы выбрали для этого песню о любви и сняли тревел-видео с красивыми локациями. В видео художественным языком проводятся параллели: человек в жизни бы путешествует по извилистой горной дороге, не зная, куда ведет очередной вираж, впрочем, влюбившись, она с головой уходит в море чувств и все вокруг выглядит прекрасным».

Во время съемок творческая группа имела несколько напряженных моментов. Сначала, когда артистке с травмированной рукой пришлось вести кабриолет по горному серпантину, а оператор при этом работал, выполняя практически каскадерские трюки, сидя на дверце авто с камерой наперевес.

Второй напряженный момент группа понесла, когда пересекала границу возвращаясь в Украину, поскольку всем пришлось пройти тест на коронавирус. К счастью, он оказался во всех отрицательным.