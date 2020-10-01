Настя Каменских обнажила выдающиеся прелести в пикантном бикини (фото)



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Певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами

Девушка запечатлела себя на отдыхе в гордом одиночестве

Певица Настя Каменских минувшим летом не только работала, но и путешествовала. Певица не скрывает, что счастлива в браке с рэпером Потапом. Продюсер нисколько не ограничивает девушку и во всем поддерживает. Поклонники были ошарашены, когда он снял свою жену в стиле ню. Артистка, к слову, без стеснения позирует обнаженной. Она сильно похудела к свадьбе и теперь старается следить за своей фигурой. А недавно пара улетела на отдых. Они остановились на уединенной вилле на побережье.

Сначала Настя устраивала морские прогулки. Она наслаждалась теплой погодой вместе мужем. Потом девушка стала облачаться в романтичные мини-платья, демонстрируя стройные ноги. А очередной осенний день певица провела на пляже. Сначала она запечатлела себя дома. Каменских надела нюдовую сорочку поверх купальника, игриво спустив одну лямку. Девушка предстала без макияжа. Она с улыбкой на лице шла загорать.

Потом Настя не устояла и запечатлела себя на лежаке у моря. Артистка позировала в нюдовом бикини, обнажив упругие бедра. Купальник телесного цвета создавал эффект второй кожи, поэтому выглядела девушка очень соблазнительно. Поклонники одарили жену Потапа комплиментами. «Такие ножки отрастила», «Вот это фигурка, топчик», «Ягодицы роскошные, Ким отдыхает», «Идеальная форма сердца», «Шоколадная зайка», «Без мужа еще прекрасней», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»