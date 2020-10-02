Зимой в шалаше. Ирина Федишин показала, как начинала музыкальную карьеру в 12 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная украинская певица Ирина Федишин

Певица поделилась архивными снимками.

Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками архивными снимками. На своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанные 21 год назад, как 12-летняя Ирина вместе с отцом зимой поет на свадьбе.

Под снимками исполнительница поздравила всех с Днем музыки и рассказала, при каких условиях происходило выступление.

«Всех с Днем музыки. Узнали? Да, это я с отцом. Здесь мне 12 лет. В то время, когда мама была на заработках за границей, мы с папой подзарабатывала на свадьбах музыкантами. Вспомню, как было холодно, потому что это была зима, а свадьба была не как теперь в ресторане, а в самодельном шалаше для музыкантов. Одета я в дубленку, которую мама передала из Италии. Она меня и согревала. Не простые были времена. На этом фото мой первый музыкальный инструмент Yamaha, который мне купил папа. Впоследствии на нем я написала немало песен, которые вы знаете », - поделилась воспоминаниями Ирина.

Также Федишин призналась, что именно отец был ее первым учителем, который научил ее сольфеджио, гармонии, а также написанию песен.

«Первую песню для меня тоже написал папа, которая называлась« Цветок надежды ». А потом была музыкальная школа, фестивали, малые сцены. Именно благодаря большой любви к музыке и упорному труду я сегодня счастлива, что имею возможность и дальше петь для вас, мои поклонники. Моя музыка - это язык моего сердца », - заявила звезда.

Поклонники высоко оценили архивные снимки звезды.

«Я в восторге от вас! С простой девочки вы стали супер звездой. С праздником вас, с Днем музыки! »,« Вы с годами изменились, поэтому не узнать вас »,« Это называется "Через тернии к звездам"! Успехов вам »,