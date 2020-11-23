Жена Монатика засветила пышный бюст в кружевном платье (фото)

Женщина очаровала снимком, на котором соблазнительно позировала в обтягивающем наряде

Жена популярного украинского певца Монатика Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами.

В своем фотоблоге любимая звезды обнародовала эффектный черно-белый снимок, где соблазнительно позирует в кружевном обтягивающем платье. Наряд сильно подчеркнул роскошный бюст Ирины.

«Сидишь молча в этот тихий золотой вечер — и так легко погружаешься в мечты», - написала Ирина.

instagram.com/irinamonatik/

Читатели избранницы исполнителя не сдержали своих эмоций и засыпали Ирину комплиментами.

«Ирочка, невероятная», «Невероятно красивая», «Вау! Жарко», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».