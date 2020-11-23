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    Шоу-биз

    Жена Монатика засветила пышный бюст в кружевном платье (фото)

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    Певица Ирина Монатик - Жена Монатика засветила пышный бюст в кружевном платье (фото)
    Певица Ирина Монатик
    instagram.com/irinamonatik/

    Женщина очаровала снимком, на котором соблазнительно позировала в обтягивающем наряде

    Жена популярного украинского певца Монатика Ирина продолжает радовать фолловеров привлекательными образами.

    В своем фотоблоге любимая звезды обнародовала эффектный черно-белый снимок, где соблазнительно позирует в кружевном обтягивающем платье. Наряд сильно подчеркнул роскошный бюст Ирины.

    «Сидишь молча в этот тихий золотой вечер — и так легко погружаешься в мечты», - написала Ирина.

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    instagram.com/irinamonatik/

    Читатели избранницы исполнителя не сдержали своих эмоций и засыпали Ирину комплиментами.

    «Ирочка, невероятная», «Невероятно красивая», «Вау! Жарко», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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