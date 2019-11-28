52-летная Памела Андерсон показала пышную грудь в белом купальнике на яхте



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52-летная Памела Андерсон доказала, что по‑прежнему пребывает в отличной форме Фото6 imdb

Модель и актриса снялась в пикантной фотосессии в Австралии

Сексуальная блондинка будоражит мужчин, как и 30 лет назад, во время съемок в сериале «Спасатели Малибу». Репортеры заметили исполнительницу роли Си Джей Паркер во время морской прогулки по Голд-Косту. Город на восточном побережье Австралии славится удивительно красивыми песчаными пляжами и местами для серфинга.

Американка прилетела на съемку для рекламной кампании транспортного бренда. Блондинка нашла время для фотосессии для Maxim Australia, которая прошла на белоснежной яхте. Звезда выбрала провокационный наряд. Андерсон облачилась в длинную тунику из легкой летней ткани с разрезами. Она прикрыла голову от солнца соломенной шляпой и обула босоножки на каблуках.