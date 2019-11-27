Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже



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28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников кадрами с пляжной фотосессии instagram.com/emrata/

Звезда фильма «Исчезнувшая» позировала в соблазнительном образе

Модель и актриса Эмили Ратаковски отдыхает на Мальдивах вместе с мужем, 32-летним продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Однако это вовсе не мешает Эмили устраивать откровенные фотосессии на пляже. Звезда подиумов надела соблазнительный бежевый купальник. Модель позировала в полупрофиль, чтобы фанаты могли насладиться ее идеальной фигурой со всех сторон.

Инстадива распустила волосы и посмотрела в камеру томным взглядом. «Мои бугорки», – подписала снимок знойная брюнетка.

Поклонники выразили сомнение в том, что ее тело полностью натуральное. «Ну и что в этом естественного, если вы выставляете напоказ результаты хорошей пластики?», «Еще, еще больше силикона давайте», «Не очень-то красиво смотрится, если это все не ваше», – заявили подписчики.