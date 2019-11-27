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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже

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    <p>28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников кадрами с пляжной фотосессии</p> <p>instagram.com/emrata/</p> <div></div> - Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже

    28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников кадрами с пляжной фотосессии

    instagram.com/emrata/

    Звезда фильма «Исчезнувшая» позировала в соблазнительном образе

    Модель и актриса Эмили Ратаковски отдыхает на Мальдивах вместе с мужем, 32-летним продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Однако это вовсе не мешает Эмили устраивать откровенные фотосессии на пляже. Звезда подиумов надела соблазнительный бежевый купальник. Модель позировала в полупрофиль, чтобы фанаты могли насладиться ее идеальной фигурой со всех сторон.

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    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    Эмили Ратаковски похвасталась своими «бугорками» в сексуальном бикини на пляже
    instagram.com/emrata/

    Инстадива распустила волосы и посмотрела в камеру томным взглядом. «Мои бугорки», – подписала снимок знойная брюнетка.

    Поклонники выразили сомнение в том, что ее тело полностью натуральное. «Ну и что в этом естественного, если вы выставляете напоказ результаты хорошей пластики?», «Еще, еще больше силикона давайте», «Не очень-то красиво смотрится, если это все не ваше», – заявили подписчики.

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