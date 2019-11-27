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    Шоу-биз

    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов

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    <p>В рейтинге фильм Мартина Скорсезе &laquo;Ирландец&raquo; обогнал &laquo;Джокера&raquo; и &laquo;Однажды в Голливуде&raquo;</p> <div></div> - Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов

    В рейтинге фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» обогнал «Джокера» и «Однажды в Голливуде»

    На «Лучшего режиссера» претендует Мартин Скорсезе, картина которого лидирует в топе лучших фильмов

    Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году. По данным экспертов портала, ближе всего к заветной статуэтке картина «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе. Эта криминальная драма выходит на сервисе Netflix 27 ноября. Нашумевший фильм «Однажды в… Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом – только на втором месте. На третьем - «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон.

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    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов
    Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии голливудского сайта прогнозов

    А вот «Джокер» с Хоакином Фениксом всего лишь на десятом месте, а ведь он номинирован сразу на несколько статуэток. Кстати, по прогнозам того же сайта, исполнитель роли криминального клоуна сейчас на первом месте в рейтинге претендентов на «Лучшую мужскую роль». За ним идут Адам Драйвер и Роберт Де Ниро.

    На «Лучшую женскую роль» больше всех шансов у Рене Зеллвегер, сыгравшей в биографическом фильме «Джуди». Ей «в спину дышат» Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон.

    На «Лучшего режиссера» претендует Мартин Скорсезе, картина которого лидирует в топе лучших фильмов. За ним идут Квентин Тарантино и кореец Пон Чжун Хо, который снял драму «Паразиты».

    знаменитости кино Премия «Оскар» шоу-бизнес
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