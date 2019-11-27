Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз



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Первую беременность Кайли Дженнер тщательно скрывала

Звезда реалити-шоу не раз говорила о том, что хочет второго ребенка

Во время недавних съемок американского реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» 70-летняя Кейтлин Дженнер рассказала, что в декабре у нее появится еще один внук. Дочь американской звезды-трансгендера.

22-летняя Кайли Дженнер, уже не раз говорила о том, что хочет второго ребенка - некоторые инсайдеры утверждали, что она планировала забеременеть до конца этого года. Одной из причин расставания с Трэвисом Скоттом этой осенью Дженнер также называла его нежелание заводить второго ребенка, в то время как она мечтала о большой семье.

Кайли, в свою очередь, лишь посмеялась над слухами о ее второй беременности. Первую беременность она тщательно скрывала: о том, что юная миллиардерша из списка Forbes стала мамой в первый раз, публика узнала уже после рождения малышки Сторми.