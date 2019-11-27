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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз

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    <p>Первую беременность Кайли Дженнер тщательно скрывала</p> <p></p> - Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз

    Первую беременность Кайли Дженнер тщательно скрывала

    Звезда реалити-шоу не раз говорила о том, что хочет второго ребенка

    Во время недавних съемок американского реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» 70-летняя Кейтлин Дженнер рассказала, что в декабре у нее появится еще один внук. Дочь американской звезды-трансгендера.

     22-летняя Кайли Дженнер, уже не раз говорила о том, что хочет второго ребенка - некоторые инсайдеры утверждали, что она планировала забеременеть до конца этого года. Одной из причин расставания с Трэвисом Скоттом этой осенью Дженнер также называла его нежелание заводить второго ребенка, в то время как она мечтала о большой семье.

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    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз
    Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз

    Кайли, в свою очередь, лишь посмеялась над слухами о ее второй беременности. Первую беременность она тщательно скрывала: о том, что юная миллиардерша из списка Forbes стала мамой в первый раз, публика узнала уже после рождения малышки Сторми.

    знаменитости дети
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