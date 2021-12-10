52-летняя Энистон снялась в белье и прослыла самой красивой женщиной из ныне существующих

Звезда поразила своим чувством стиля

Американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной фотосессии для обложки журнала The Hollywood Reporter. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

52-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких образах. Так, на первом фото она позирует c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя с высокой посадкой модного дома Fendi. В качестве аксессуаров стилисты подобрали Энистон золотистые подвеску, часы и белую широкополую шляпу.

На другом кадре актриса предстала в черном платье с полупрозрачной юбкой. Помимо белья, на съемку она надевала черную водолазку, джинсы и солнцезащитных очки. Публикация набрала 2,1 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под снимками. «Сногсшибательна!», «Потрясающая! Горжусь тобой», «Самая красивая женщина из ныне существующих!», «И ей 52 года, дорогие друзья! Выглядит лучше, чем я в свои 18 лет», — хвалили они актрису.

Ранее «Скотч» сообщал, что девушка купила крошечного минипига. Но тот оказался настоящей свиньей.

Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов – милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?».

А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется – большой сюрприз!