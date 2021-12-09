  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дарья Билодид - Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)
    Дарья Билодид
    instagram.com/svitsketv/

    Знаменитость примерила нежный образ принцессы

    Бронзовая призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Билодид стала на этой неделе репортером популярной программы «Светская жизнь».

    «Вчера был мой дебют в роли ведущей на премьере ленты о принцессе Диане – «Спенсер». Я стала на один день звездным репортером и взяла интервью у троих звездных гостей. Было действительно волнительно, потому что я привыкла давать интервью, а не брать. Но это был невероятный опыт, мне очень понравилось. У меня был образ принцессы, который уместно подходит к фильму», – написала Дарья Билодид.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)
    Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)
    Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)
    Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)
    Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)
    instagram.com/svitsketv/

    Знаменитость надела невесомое пудровой платье со спущенными рукавами и выделенным корсетом от дизайнера Оксаны Мухи. Стоит такое платье на сайте 12 500 гривен.

    Образ Дарии дополнили серебристые минималистичные босоножки. Особой изюминкой аутфита стала блестящая диадема. Красавица позировала перед камерами с нежным макияжем.

    Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото).

    Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере.

    Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.

    Читайте также: Андрей Данилко выступит на новогоднем корпоративе в Дубае: гонорар и детали райдера
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)