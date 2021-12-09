Украинскую чемпионку Дарью Билодид превратили в телеведущую (фото)

Знаменитость примерила нежный образ принцессы

Бронзовая призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Билодид стала на этой неделе репортером популярной программы «Светская жизнь».

«Вчера был мой дебют в роли ведущей на премьере ленты о принцессе Диане – «Спенсер». Я стала на один день звездным репортером и взяла интервью у троих звездных гостей. Было действительно волнительно, потому что я привыкла давать интервью, а не брать. Но это был невероятный опыт, мне очень понравилось. У меня был образ принцессы, который уместно подходит к фильму», – написала Дарья Билодид.

Знаменитость надела невесомое пудровой платье со спущенными рукавами и выделенным корсетом от дизайнера Оксаны Мухи. Стоит такое платье на сайте 12 500 гривен.

Образ Дарии дополнили серебристые минималистичные босоножки. Особой изюминкой аутфита стала блестящая диадема. Красавица позировала перед камерами с нежным макияжем.

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Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере.

Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.