Бывший судья «Х-Фактора» Соседов признался, кто из украинских певцов был его любовником

53-летний критик подчеркнул, что Дмитриченко – «интересный артист с ярким голосом»

Бывший судья украинского вокального шоу «Х-Фактор», российский музыкальный журналист Сергей Соседов в программе «Алена, блин!» признался, что его связывали близкие отношения с украинским певцом Петром Дмитриченко.

53-летний критик подчеркнул, что Дмитриченко – «интересный артист с ярким голосом», который очень хотел, чтобы о нем написали.

«Возникла такая симпатия. Он человек довольно светский, очень мягкий, очень приятный человек, несомненно. Да, у нас возникла симпатия. Но сказать, чтобы был бурный роман…» – сказал журналист.

На вопрос ведущей, была ли между мужчинами сексуальная связь, Соседов замешкался: «Ну если уж это можно назвать такими близкими отношениями… Ну, я бы назвал это флиртом».

Соседов добавил, что у певца уже есть жена и дочь, и намекнул, что Дмитриченко – бисексуал.

Ранее Соседов рассказал о жадности Медведчука и Марченко.

Соседов напомнил, что он и Марченко участвовали в программе «Х-фактор» на украинском телеканале (Соседов был судьей, а Марченко – ведущей), и всегда очень мило общались.

«Она передавала мне приветы от Медведчука, говорила, что он смотрит наше шоу, очень меня любит, ценит мою образованность, интеллект», – рассказывает Соседов.