Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)

Звезда вышла в свет в повседневном платье Shein

4 декабря в Лос-Анджелесе прошел бранч Variety Hitmakers, и одной из самых заметных персон мероприятия стала Лана Дель Рей. Вот только отличилась звезда не столько полученной наградой, сколько шокирующим нарядом.

На бранч Лана Дель Рей пришла в повседневном платье Shein с принтом за 18 долларов. Поверх него звезда надела мешковатую черную куртку, а обулась в высокие замшевые сапоги, сообщил Papermag. Грудь поправившейся певицы буквально расплылась под платьем, однако Лана была невозмутимой и очень радостной.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото).

Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере.

Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.

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