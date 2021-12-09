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    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)

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    Певица&nbsp;Лана Дель Рей - Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Певица Лана Дель Рей
    instagram.com/lanadelpictures/

    Звезда вышла в свет в повседневном платье Shein

    4 декабря в Лос-Анджелесе прошел бранч Variety Hitmakers, и одной из самых заметных персон мероприятия стала Лана Дель Рей. Вот только отличилась звезда не столько полученной наградой, сколько шокирующим нарядом.

    На бранч Лана Дель Рей пришла в повседневном платье Shein с принтом за 18 долларов. Поверх него звезда надела мешковатую черную куртку, а обулась в высокие замшевые сапоги, сообщил Papermag. Грудь поправившейся певицы буквально расплылась под платьем, однако Лана была невозмутимой и очень радостной.

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    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)
    instagram.com/lanadelpictures/

    Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото).

    Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере.

    Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Лана Дель Рей в платье за $18 ужаснула фанатов своим внешним видом (фото)