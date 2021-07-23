54-летня голливудская актриса снялась топлес и восхитила фанатов

Фанаты принялись хвалить фигуру актрисы в комментариях под постом

Голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на странице ее собственного магазина товаров для фитнеса и ухода за телом Respin в Instagram.

На размещенном кадре 54-летняя знаменитость запечатлена топлес, сидя на полу в позе лотоса и отвернувшись от камеры. Звезда прикрыла обнаженную грудь руками. Она одета в белые широкие брюки с высокой посадкой, ее волосы распущены и уложены волнами.

instagram.com/halleberry/

Фанаты принялись хвалить фигуру актрисы в комментариях под постом. «Шикарное тело!», «Ты безумно красивая! Ты мое вдохновение!», «Я восхищаюсь твоими подтянутыми руками!», «Я мечтаю выглядеть также, как ты!», «Невероятно красивая фотография!» — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.