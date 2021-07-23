Голливудская звезда из Бердянска в бикини похвасталась роскошной фигурой (фото)

Артистка продемонстрировала новое пляжное платье

Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая недавно «взорвала» Сеть снимком топлесс, вновь порадовала фанатов своим красивым видом.

На этот раз знаменитость показала, как она провела уикенд. На странице в Instagram звезда Бондианы похвасталась новым красивым купальником, а вместе с тем продемонстрировала безупречную фигуру.

Пляжный наряд знаменитости хорошо подчеркнул ее плоский животик. «Провела удивительный день у бассейна в моем новом купальнике», — подписала снимки Куриленко.

В свою очередь, фанаты завалили артистку приятными словами.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.