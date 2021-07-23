Как выглядит шикарный особняк звезды из «Квартала 95» за $400 тысяч

Журналисты показали загородный дом Юзика

Актер студии «Квартал 95», народный депутат Верховной Рады IX созыва в составе фракции политической партии «Слуга народа» Юрий Корявченков (он же Юзик) является владельцем двухэтажного дома, который расположен в селе Процев под Борисполем. Всего размер участка составляет 18 соток.

На данный момент продолжаются ремонтные работы в доме, еще требуется внутренняя и внешняя отделка особняка. Об этом сообщили в программе «Викриття».

Согласно декларации, земля оформлена на супругу знаменитости Татьяну. А здание размером в 260 квадратных метров числится в документе как «садовый домик». На сайтах объявлений указано, что недвижимость с такой площадью в селе Процев обойдется покупателю в 400 тысяч долларов.

Кроме того, у Корявченкова также есть квартира в Киеве на 104 квадрата, которая, судя по декларации, записана на самого нардепа. По данным из реестра прав на недвижимость, столичное жилье Юзика находится в высотке на Днепровской набережной с видом на речку.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.