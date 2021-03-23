50-летняя Ирина Билык встретила в Египте бывшего и растерялась (фото)

Звезда попросила у фанов совета о свидании с эксом

50-летння украинская певица Ирина Билык, которая недавно выпустила обновленную версию своего легендарного хита «Одинокая», отдыхает в Египет. В своем Инстаграме артистка опубликовала снимок, на котором позирует в спортивном костюме.

Оказывается, во время одной из вечерних прогулок по пирсу она встретила своего экса. Мужчина шел с новой избранницей.

«Мы не подали вида, что знаем друг друга. Чуть позже получила SMS – «Прекрасно выглядишь, встретимся на кофе?». Девчонки посоветуйте, как бы вы поступили в этой ситуации?», - написала Билык.

В комментариях пользователи посоветовали не идти на встречу к бывшему.

«Написала бы, что кофе уже давно не тот, он горчит», «У вас любящий муж, ребенок, вы счастливы, зачем вам прошлое, если он потерял такую женщину, живите настоящим», «Не встречалась бы... Бывший он и есть бывший», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.