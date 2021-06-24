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    54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)

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    Актриса Ольга Сумская - 54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    Актриса опубликовала утреннее селфи

    Народная артистка Украины, известная актриса Ольга Сумская показала, как выглдит без макияжа.

    На странице в Instagram 54-летняя звезда опубликовала селфи, где появилась в синем платье без капли декоративной косметики. Знаменитость позировала на балконе в свете утренних солнечных лучей.

    Со своей стороны, пользователи были восторжены видом кумира без косметики. Об этом они написали в комментариях под сообщением.

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    54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)
    54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)
    54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)
    54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)
    54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)
    instagram.com/olgasumska/

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес селфи Ольга Сумская
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    54-летняя Сумская осмелилась показать, как выглядит без макияжа (фото)