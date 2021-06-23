Полнотелая британка носит экстремально короткие юбки, наплевав на мнение окружающих (фото)

Элла не считает лишний вес помехой, потому что, по ее мнению, красота и вес между собой никак не связаны

Веселой толстушке Элле Доннелли из Великобритании за свою жизнь довелось услышать множество неприятных вещей из-за ее лишнего веса. И даже комплименты, которые получала 21-летняя девушка, звучали словно оскорбления. Видимо, по мнению многих, такие фразы, как «Ты слишком красива, чтобы быть толстой» или «А ты симпатичная для жиробасины», могут действительно сделать приятно.

Своим неприятным опытом Элла стала делиться в «Тиктоке», каждый раз подчеркивая, что любит себя и ни для кого не стала бы меняться. Чтобы подтвердить свои слова, девушка стала демонстрировать такие наряды, которые многие бы посчитали неподходящими для полной фигуры. Однако толстушку это не волновало, и она позировала в коротких платьях, обтягивающих легинсах и коротких топах.

Своими честными видео она смогла заработать целую армию фанатов. На аккаунт блогерши подписано 277 тыс. человек, а ее ролики понравились 11,6 млн пользователей платформы. Элла продвигает идеи бодипозитива и считает, что любить себя нужно в любом весе. И нельзя отказываться от интересных нарядов только потому, что кто-то со стороны так решил, пишет Daily Star.

«Да как связан мой лишний вес и моя красота? Я красивая! Если я похудею, я буду красивой, если я потолстею, я буду все еще красивой! Одно от другого вообще никак не зависит!», - говорит Элла Доннелли.

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