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    55-летняя Холли Берри в прозрачном топе засветила стройную фигуру (фото)

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    Голливудская актриса Холли Берри - 55-летняя Холли Берри в прозрачном топе засветила стройную фигуру (фото)
    Голливудская актриса Холли Берри
    instagram.com/halleberry/

    Звезда посетила утреннее шоу в корсете и привлекла внимание папарацци

    Голливудская актриса Холли Берри посетила утреннее шоу Live! With Kelly and Ryan в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Star.

    55-летняя знаменитость вышла в свет в атласном костюме черного цвета с цветочным принтом, который состоит из брюк и приталенного пиджака, а также прозрачном корсетном топе с глубоким декольте. Вдобавок Берри надела туфли на платформе и высоком каблуке и серьги. На размещенных кадрах видно, что ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

    instagram.com/halleberry/
    instagram.com/halleberry/

    Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под фотографиями папарацци. «Вау, как всегда выглядит шикарно», «Обворожительна», «Как будто 25-летняя», «Очень горячая и сексуальная», «Лучшая», «Самая красивая женщина», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    55-летняя Холли Берри в прозрачном топе засветила стройную фигуру (фото)