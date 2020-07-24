Хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах



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Самые смешные фото собрали для вас в данном материале

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах. Самые смешные ответы собрали для вас в данном материале.

«Ахахах, моя собака тоже смотрит телевизор в „человеческой“ позе. Причем она всегда так осуждающе глядит на меня, когда я хихикаю», «И моя почему-то любит так делать», «Нам тоже знакомы такие позы», «Она напоминает мне горгулью», «Мой хороший мальчик», «Наша собака обожает сидеть в такой позе», «Одни передние лапы чего стоят», «Главное, чтобы им было удобно», «Мой бульдог тоже постоянно скрещивает лапки», - подписываю фото пользователи сети.