55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» похвасталась шикарной фигурой в бикини



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Тэри Хатчер призналась, что ей было не просто выложить такую откровенную фотографию instagram.com/officialterihatcher/

Актриса за два месяца похудела и накачала мышцы

Одна из главных героинь популярного сериала «Отчаянные домохозяйки» Тэри Хатчер опубликовала на своей странице в Инстаграм свою фотографию в бикини. 55-летняя телезвезда поучаствовала в марафоне по похудению и теперь так довольна своим телом, что решила похвастаться. Хатчер, сыгравшая в сериале роль Сьюзен, отметила, что сумела привести себя в идеальную форму всего за 8 недель.

«На этом фото нет фильтров, макияжа и фотошопа. Я чувствую себя так хорошо и свободно в своем теле, что хочу поделиться с вами радостью», - написала Хатчер под снимком в купальнике.

Также актриса призналась, что ей было не просто выложить такую откровенную фотографию и отметила, что «физические упражнения стали источником благополучия, а не средством хорошо выглядеть голой». Поклонники пришли в восторг от преображения Хатчер и пожелали выглядеть так же великолепно в 55 лет.