74-летняя мать Дженнифер Лопес зажгла на сцене вместе со звездной дочерью (видео)



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Стильная женщина с короткой стрижкой и в черном луке сначала засмущалась, стоя перед многотысячной толпой

Джей Ло показала трогательные кадры, как к ней на сцену поднялась ее мать

50-летняя Дженнифер Лопес решила дать ответ на вопрос, который ей задают многие поклонники. «Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ», - написала звезда в своем Инстаграме и опубликовала видео со своего концерта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 12 Дек 2019 в 12:34 PST

Джей Ло показала трогательные кадры, как к ней на сцену поднялась ее мать - Гваделупе Родригес, которой в день концерта исполнилось 74 года. Стильная женщина с короткой стрижкой и в черном луке сначала засмущалась, стоя перед многотысячной толпой, а потом начала энергично танцевать под музыку, повторяя движения дочери.

«Сколько себя помню, я вижу, как она танцует, смеется и освещает каждую комнату, в которой была. Она любила музыку, фильмы, историю и мюзиклы и верила в настоящую любовь… И она вложила все это в меня. Ты сделала меня тем, кто я есть сегодня», - написала Лопес трогательные слова в адрес матери.