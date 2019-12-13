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    Шоу-биз

    74-летняя мать Дженнифер Лопес зажгла на сцене вместе со звездной дочерью (видео)

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    <p>Стильная женщина с короткой стрижкой и в черном луке сначала засмущалась, стоя перед многотысячной толпой</p> <div></div> - 74-летняя мать Дженнифер Лопес зажгла на сцене вместе со звездной дочерью (видео)

    Стильная женщина с короткой стрижкой и в черном луке сначала засмущалась, стоя перед многотысячной толпой

    Джей Ло показала трогательные кадры, как к ней на сцену поднялась ее мать

    50-летняя Дженнифер Лопес решила дать ответ на вопрос, который ей задают многие поклонники. «Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ», - написала звезда в своем Инстаграме и опубликовала видео со своего концерта.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Джей Ло показала трогательные кадры, как к ней на сцену поднялась ее мать - Гваделупе Родригес, которой в день концерта исполнилось 74 года. Стильная женщина с короткой стрижкой и в черном луке сначала засмущалась, стоя перед многотысячной толпой, а потом начала энергично танцевать под музыку, повторяя движения дочери.

     «Сколько себя помню, я вижу, как она танцует, смеется и освещает каждую комнату, в которой была. Она любила музыку, фильмы, историю и мюзиклы и верила в настоящую любовь… И она вложила все это в меня. Ты сделала меня тем, кто я есть сегодня», - написала Лопес трогательные слова в адрес матери.

     

    знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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