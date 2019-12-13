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    Жизнь

    Шоураннеры «Игры престолов» снимут триллер про мастера ужасов Говарда Лавкрафта

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    <p>В основу сюжета ляжет идея о том, что фантазии писателя, автора книг &laquo;Зов Ктулху&raquo; и &laquo;Хребты безумия&raquo; Говарда Филлипса Лавкрафта были реальны</p> <div></div> - Шоураннеры «Игры престолов» снимут триллер про мастера ужасов Говарда Лавкрафта

    В основу сюжета ляжет идея о том, что фантазии писателя, автора книг «Зов Ктулху» и «Хребты безумия» Говарда Филлипса Лавкрафта были реальны

    По сюжету фильма все кошмарные фантазии автора «Зова Ктулху» и «Хребтов безумия» оказываются реальностью

    Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс займутся экранизацией графического романа «Лавкрафт» для студии Warner Bros. Об этом сообщает Deadline.

    Это будет триллер, действие которого развернется в 1920-х годах. В основу сюжета ляжет идея о том, что фантазии писателя, автора книг «Зов Ктулху» и «Хребты безумия» Говарда Филлипса Лавкрафта были реальны, а описанные им монстры действительно существуют.

    Об этом рассказывает графический роман «Лавкрафт», который ляжет в основу будущего фильма. Авторы Ганс Родионофф и Кит Гиффен прослеживают биографию Лавкрафта — от странного детства (мать будущего писателя одевала его как девочку) до болезненного развода. «Лавкрафт начинает верить, что он хранитель «Некрономикона», проклятой книги, которая является дверью в запредельное. Был ли он безумен? Или он был героем?» — говорится в аннотации графического романа.

     

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