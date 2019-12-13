Шоураннеры «Игры престолов» снимут триллер про мастера ужасов Говарда Лавкрафта



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В основу сюжета ляжет идея о том, что фантазии писателя, автора книг «Зов Ктулху» и «Хребты безумия» Говарда Филлипса Лавкрафта были реальны

По сюжету фильма все кошмарные фантазии автора «Зова Ктулху» и «Хребтов безумия» оказываются реальностью

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс займутся экранизацией графического романа «Лавкрафт» для студии Warner Bros. Об этом сообщает Deadline.

Это будет триллер, действие которого развернется в 1920-х годах. В основу сюжета ляжет идея о том, что фантазии писателя, автора книг «Зов Ктулху» и «Хребты безумия» Говарда Филлипса Лавкрафта были реальны, а описанные им монстры действительно существуют.

Об этом рассказывает графический роман «Лавкрафт», который ляжет в основу будущего фильма. Авторы Ганс Родионофф и Кит Гиффен прослеживают биографию Лавкрафта — от странного детства (мать будущего писателя одевала его как девочку) до болезненного развода. «Лавкрафт начинает верить, что он хранитель «Некрономикона», проклятой книги, которая является дверью в запредельное. Был ли он безумен? Или он был героем?» — говорится в аннотации графического романа.