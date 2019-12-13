Оля Полякова призналась, сколько зарабатывает ее 14-летняя дочь в Instagram



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По словам Поляковой, Маша склонна к полноте, но девушка постоянно занимается спортом

Также Полякова рассказала об увлечениях младшей Алисы

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в интервью Дмитрию Гордону рассказала о своих дочках - 14-летней Маше и 8-летней Алисе. Отметим, что Маша Полякова активно развивает свой интаграм-блог, где уже больше 144 тыс. подписчиков. Звездная мама Маши рассекретила ее заработки.

«Маша - совершенно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Которая ведет свой Инстаграм. У нее уже 150 тыс. фолловеров. Она зарабатывает деньги, она полностью одевается сама. 10 тыс. грн в неделю эта девочка зарабатывает. Она уже может кормить семью… Ну не 10 000 - 7000… 7500-8500 грн. Это постоянная ее такса», - рассказывает Полякова.

При этом украинская исполнительница также призналась, что Маша склонна к полноте. Однако девушка постоянно занимается спортом.

«Она склонна у меня к полноте. И у нее сейчас есть некоторые проблемы. Она все время занимается спортом. И я чтобы ее поддержать, всегда с ней усиленно занимаюсь», - говорит Ольга.